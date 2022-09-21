Все депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда не подлежат мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации не подлежат мобилизации, сказал РИА Новости источник в верхней палате. По его словам, это закреплено законом о мобилизационной подготовке.

Согласно закону, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, помимо других категорий, имеют депутаты Госдумы и сенаторы, — сказал собеседник агентства.

Ранее в СПЧ назвали категории граждан, не подлежащих призыву. Среди них омбудсмены перечислили граждан с приписным удостоверением, а также ограниченно годные к службе не будут мобилизованы. Также стало известно, что работники ОПК получили отсрочку от призыва по мобилизации.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет 1% мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он пояснил, что все мобилизованные пройдут подготовку или переподготовку.