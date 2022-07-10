Володин решил спросить народ об отношении к нетрадиционным ценностям Володин решил узнать, как россияне относятся к запрету пропаганды нетрадиционных ценностей

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос на тему нетрадиционных ценностей. Политик предложил своим подписчикам ответить на вопрос «Считаете ли Вы необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей?».

Согласно результатам «исследования», из почти 18 тысяч опрошенных 91% считают, что такая мера необходима. Еще 6% «высказались» против, а 3% — остались равнодушны. На 09:50 мск с опросом ознакомились более 40 тысяч человек.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время рассмотрит петицию о легализации однополых браков в республике. Соответствующая инициатива за месяц набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте главы государства.