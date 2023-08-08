«Изгой в тюрьме»: Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили Володин: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, написал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Вашингтон и Брюссель всегда одинаково поступают со своими «марионетками», избавляясь от них. Володин вспомнил о вооруженном конфликте Москвы с Тбилиси в 2008 году, назвав его вероломным нападением Грузии на Южную Осетию.

Председатель ГД добавил, что история повторяется с Зеленским, а Запад уже устал от ненасытности и неблагодарности Киева.

Зеленский повторит судьбу Саакашвили. <...> Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского, — написал парламентарий.

Он заявил, что с самого начала правления «режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским»: его поддерживали Евросоюз и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. Позднее, как пишет Володин, Саакашвили оказался не нужен Западу и был осужден на родине.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад планирует устранить Зеленского и дни украинского лидера сочтены. По его словам, США не станут брать ответственность за убийство на себя, поэтому обвинят в смерти Зеленского Россию.

Кроме того, сообщалось, что опубликован план Украины на случай гибели Зеленского. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг его.