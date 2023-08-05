«Его дни сочтены»: в США заговорили о физической расправе над Зеленским Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад планирует устранение Зеленского

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад намерен устранить президента Владимира Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, США не хотят брать ответственность за убийство на себя, поэтому они обвинят в произошедшем Россию. По мнению экс-аналитика ЦРУ, украинскому президенту осталось недолго.

Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство <...> Его дни сочтены, — заявил Джонсон.

Ранее газета The Telegraph заявила, что Зеленский рискует потерять поддержку союзников из-за своих политических и военных решений. Издание отметило, что Киев «играет с огнем». Кроме того, украинское наступление не оправдывает ожиданий, а удары беспилотников по Москве вызывают беспокойство у руководства стран Запада, говорится в материале.

Также ранее были опубликованы планы Украины на случай гибели Зеленского. По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, они являются сигналом о том, что Киев затягивает конфликт с Москвой. Он уверен, что устранять президента не планируют, однако ему намекают, что цели Украины расходятся с интересами США.