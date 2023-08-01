В Киеве опровергли информацию о плане на случай смерти Зеленского Секретарь СНБОУ: у Киева нет плана по обустройству власти в случае смерти Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

У властей Украины нет никакого плана об организации преемственности власти в случае смерти президента Владимира Зеленского, заявил в эфире канала «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что не понимает, зачем обратные утверждения распространяет авторитетное издание Politico.

Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать, — сказал Данилов.

По его словам, подобные слухи вызывают вопросы к представителям власти, сообщающим такое зарубежной прессе.

Авторы Politico заявляли, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный при этом останется в должности главнокомандующего армией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в случае гибели президента Украины Владимира Зеленского власть до новых выборов главы государства перейдет к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. По его словам, идея о коллективном руководстве Украиной является фантазией западных лидеров.