Володин обвинил Польшу в снабжении Украины оружием для преступлений

Фото: Государственная Дума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Польшу в том, что она предала память жертв Волынской резни и поставляет Украине оружие для новых преступлений. В своем Telegram-канале он написал, что поддержка нацизма чревата разрушительными последствиями.

Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений. Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям. Руководство Польши не может этого не знать. С их стороны это больше чем предательство по отношению к собственному народу, — написал Володин.

Он напомнил, что во время Волынской резни поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами и топили в колодцах. Володин отметил, что эти преступления подтверждены архивными документами, свидетельствами очевидцев и показаниями самих преступников.

Спикер Госдумы призвал страны — члены НАТО осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. По словам спикера, поддержка нацизма в 1930-е годы привела ко Второй мировой войне, поэтому сейчас важно не допустить повторения трагедии.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Польша отправила Киеву около дюжины советских вертолетов Ми-24. По словам американских журналистов, ранее эта информация не разглашалась. Они отметили, что сейчас украинский воздушный флот меньше российского, с менее совершенными системами наведения и защиты.

Позднее в Сети появились кадры транспортировки ударных вертолетов Ми-24 из Польши. Технику перевозили на тягачах в сопровождении военных.