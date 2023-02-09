Володин назвал Байдена террористом за подрыв «Северных потоков»

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Результаты расследования журналиста Сеймура Херша, свидетельствующие, что руководство США причастно к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны стать основой для международного расследования, привлечения к ответственности президента США Джо Байдена и других причастных к взрыву, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, подрыв газопроводов стал акцией устрашения вассалов Америки, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан.

Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнёров: Германии, Франции, Нидерландов, — подчеркнул Володин.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

По словам журналиста, власти США на этот шаг побудило большое скопление российских войск на границе с Украиной до начала СВО. Он подчеркнул, что США воспринимали российский газопровод как угрозу для Украины, поскольку страны Европы из-за «газовой зависимости» могли отказаться вводить санкции против Москвы и поддерживать Киев. В Белом доме и ЦРУ эту информацию назвали ложной.