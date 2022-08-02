Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» террористической организацией, пишет РИА Новости. Отныне боевиков военизированного формирования могут привлечь к ответственности в качестве пособников, участников и организаторов террористических акций. Напомним, что для представителей террористических группировок по УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Организаторы подобных акций могут попасть за решетку на 15-20 лет.

Признать батальон «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России, — огласил решение судья.

Ранее Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд РФ с требованием признать националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность на российской территории. Сообщалось, что 26 мая судьи начнут разбирательство по данному делу.

Таким образом, нацбатальон Украины присоединился к ультрарадикальной террористической группе «Аль-Каида», религиозному военно-политическому движению «Талибан» и международному молодёжному движению «Колумбайн» (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

До этого депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством. Парламентарии предложили ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма». Глава партии Сергей Миронов считает, что государство должно признаваться террористическим, если оно несет ответственность за взрывы, поджоги или иные опасные для людей действия, а также за причинение значительного ущерба имуществу РФ.