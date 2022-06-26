Вассерман объяснил, зачем нужно отправлять выпускников служить по контракту Вассерман: разрешение отправлять выпускников на контрактную службу не связано со спецоперацией

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Служба в армии

Предложение комитета Госдумы РФ по обороне разрешить отправлять выпускников школ на военную службу по контракту не связано с проведением спецоперации на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман. По его словам, в нынешних боевых действиях участвует скорее техника, чем личный состав, и потребность в узких армейских специалистах сейчас высока. Разрешение заключать контракт сразу после школы — это возможность раньше начать обучение серьезным военным наукам, считает он.

Хочу начать с того, что направлять на Украину больше военнослужащих, чем там есть на данный момент, вряд ли требуется. Мы там воюем не живой силой, а техникой. Соответственно, нам нужны люди, безупречно этой техникой владеющие, — сказал Вассерман.

Он отметил, что необходимо сразу выстраивать более эффективную методику военного обучения. По словам парламентария, года срочной службы не достаточно, чтобы стать высококвалифицированным специалистом.

Ведь солдату срочной службы за год можно преподать только базовые навыки, в то время как в случае подписания им контракта в момент призыва он сможет начать обучение по более продвинутым программам, — заявил депутат.

Проект поправок к статье 34 «Закона о воинской обязанности и военной службе» дополнил комитет Госдумы по обороне. Согласно ему, предлагается разрешить принимать на военную службу по контракту мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву, а именно выпускников школ.

Позже глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) раскритиковала данные поправки.