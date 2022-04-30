В Воронеже одну из улиц могут переименовать в честь Жириновского

Владимир Жириновский / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Одну из улиц Воронежа могут переименовать в честь умершего в начале апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передаёт ТАСС со ссылкой на письмо замруководителя высшего совета партии Бориса Чернышова губернатору Воронежской области. В тексте обращения отмечается, что политик много раз бывал в регионе и помогал жителям в решении вопросов, а также был награждён знаком правительства региона «Благодарность от земли Воронежской».

Прошу вас рассмотреть возможность <...> присвоения им (улицам. — NEWS.ru) названий в честь современных личностей, которые внесли значительный вклад в новейшую историю России. Так, предлагаю увековечить память члена Государственного совета Российской Федерации, председателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского, — сказано в документе.

В письме Чернышов подчеркнул, что в Воронеже есть как минимум семь улиц, названных в честь участников «террористических и преступных организаций»: Землячки, Марата, Урицкого, Желябова, Софьи Перовской, Халтурина, Каляева. Со ссылкой на данные группы по защите исторического наследия при Воронежском региональном отделении ЛДПР, политик заявил, что четверым из них был вынесен обвинительный приговор.

Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти лидера ЛДПР стали осложнения, вызванные заражением «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее в ЛДПР предложили в честь Жириновского назвать переулок в Москве. В партии заявили, что будут настаивать на том, чтобы Луков переулок, в котором находится штаб-квартира ЛДПР и где начиналась история ЛДПР, был назван именем политика.