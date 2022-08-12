В ВКС рассказали о применении в спецоперации ракеты «Кинжал» Замглавкома ВКС Дронов: в спецоперации успешно применяется МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что в спецоперации на Украине успешно применяются истребители МиГ-31И, которые вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Полк с «Кинжалами» вошёл в состав дальней авиации в 2021 году, отметил он в интервью «Красной звезде».

В прошлом году в состав дальней авиации вошёл полк с авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на самолётах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции, — подчеркнул командующий ВВС РФ.

В России 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил.

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил. В его сообщении отмечается неоценимый вклад ВВС в защиту воздушных рубежей России. Министр также указал на успешное освоение ВВС нового вооружения и техники, эффективное решение специальных задач на Украине и в Сирии.