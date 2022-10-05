Матвиенко заявила о желании НАТО подчинить Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НАТО стремится подчинить Россию при помощи Украины, но РФ этого не позволит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Муха. Она подчеркнула, что Россия в состоянии обеспечить собственную безопасность, передает РИА Новости.

По сути, руками украинцев НАТО хочет ослабить Россию, подчинить нас так, как они полностью подчинили Украину, но мы, конечно, никогда этого не позволим, мы в состоянии обеспечить свою безопасность и сохранить жизнь невинных людей, — цитирует агентство парламентария.

Матвиенко также рассказала коллеге из Намибии о целях проводимой на Украине спецоперации и референдумах, на основе которых в состав РФ вошли новые регионы.

Ранее секретарь Совета безопасности России Никола Патрушев заявил, что НАТО, снабжая украинские войска тяжелым вооружением, по сути, воюет против РФ. Он также отметил, что Альянс участвует в планировании военных операций ВСУ, снабжает их разведданными и шантажирует Россию применением оружия массового поражения.