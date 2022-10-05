Патрушев: против России воюет НАТО Патрушев: против России воюет НАТО, поставляя Украине тяжелое вооружение

Фото: МО Украины

Сейчас против России, по сути, воюет блок НАТО, поставляя Украине тяжелое вооружение, разведданные и обеспечивая подготовку военнослужащих, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Североатлантический альянс также участвует в планировании военных операций и шантажирует применением оружия массового поражения.

Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов, — сказал Патрушев.

Он отметил, что США и их союзники уже давно занимаются созданием биологического оружия в лабораториях, развернутых по всему миру, в том числе вблизи российских границ.

Часть лабораторий, как мы уже знаем, были расположены на Украине и использовались для создания особо опасных патогенов, — отметил секретарь Совбеза.

Ранее глава Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев заявил, что Евросоюз можно рассматривать в качестве одного из элементов НАТО, потому что он превращается в его филиал. По его словам, это стало особенно заметно на фоне украинского кризиса.