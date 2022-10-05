В МИД России заявили, что ЕС превращается в филиал НАТО Дипломат МИД России Ноздрев: ЕС фактически превращается в филиал НАТО

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Евросоюз можно рассматривать в качестве одного из элементов НАТО, потому что он превращается в его филиал, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев. По его словам, это стало особенно заметно на фоне украинского кризиса.

В качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, фактически превращающийся в филиал Альянса, что заметно на фоне украинского кризиса, — считает Ноздрев.

Также он уточнил, что линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется. По словам дипломата, Альянс в этом процессе опирается на «фокусных» партнеров в регионе для создания глобальной блоковой архитектуры.

Он отметил, что Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем как «фокусные» партнеры в данном регионе и связующие элементы глобальной блоковой архитектуры, которую стремится создать НАТО. По словам дипломата, Альянс проводит их скоординированную обработку, используя при этом различные схемы.

Ранее в МИД России предупредили, что НАТО может спровоцировать военные инциденты в Арктике. Посол по особым поручениям Николай Корчунов напомнил о словах генсека Альянса Йенса Столтенберга, что сотрудничество России с неарктическими странами в регионе используется как предлог для наращивания присутствия.