МИД России: линия продвижения НАТО в АТР уже четко оформляется

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Линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) уже четко оформляется, заявил глава Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев. По его словам, Альянс в этом процессе опирается на «фокусных» партнеров в регионе для создания глобальной блоковой архитектуры, передает РИА Новости.

Если оттолкнуться от решений июньского саммита Альянса в Мадриде, касающихся глобализации «зоны ответственности» организации, то становится понятно, что линия на продвижение с помощью любых инструментов, ее потенциала в АТР уже четко оформляется, — цитирует агентство Ноздрева.

Он отметил, что Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем как «фокусные» партнеры в данном регионе и связующие элементы глобальной блоковой архитектуры, которую стремится создать НАТО. По словам дипломата, Альянс проводит их скоординированную обработку, используя при этом различные схемы.

Ранее в МИД России предупредили, что НАТО может спровоцировать военные инциденты в Арктике. Посол по особым поручениям Николай Корчунов напомнил о словах генсека Альянса Йенса Столтенберга, что сотрудничество России с неарктическими странами в регионе используется как предлог для наращивания присутствия.