МИД РФ: НАТО может спровоцировать военные инциденты в Арктике

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Министерство внутренних дел Российской Федерации

НАТО может спровоцировать военные инциденты в Арктике, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он напомнил о заявлении генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, из которого следует, что сотрудничество России с неарктическими странами в регионе используется как предлог для наращивания присутствия.

Как показало недавнее заявление Столтенберга, в качестве предлога для наращивания присутствия Альянса в высоких широтах используется даже экономическое сотрудничество России с неарктическими странами в регионе — КНР, которое позиционируется западниками в качестве угрозы безопасности для этого блока, — заявил Корчунов.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, указанная тенденция на фоне отсутствия диалога с участием всех арктических стран повышает степень конфликтности. Сложившаяся ситуация способна спровоцировать инциденты военного характера на территории региона.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время представят обновленную стратегию по Арктике. По его словам, она будет учитывать последние действия России и Китая в этом регионе. Он добавил, что в Вашингтоне также учли вопрос изменения климата при составлении документа.