В Совфеде заподозрили Зеленского в желании вечно править Украиной Сенатор Цеков: Зеленский уверен, будто сможет править Украиной вечно

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Владимир Зеленский

Сенатор Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru назвал словоблудием обещание президента Украины Владимира Зеленского отказаться от любых переговоров с Россией в случае трибунала над пленными бойцами ВСУ в ДНР. Член Совфеда от Крыма предположил, что у политика развился комплекс Наполеона из-за постоянных иностранных визитов в Киев, а также приглашений выступить на зарубежных форумах. Цеков не исключил, что Зеленский уверен, будто сможет править Украиной вечно.

У Зеленского комплекс Наполеона, учитывая приглашение его выступать в разных странах. И к нему едут. Он думает, что править Украиной будет вечно. Думаю, в ближайший год он очень огорчится и многие вопросы станут решать без него. <...> Ему и советчикам Украины из США, Британии, Польши и Прибалтики не хочется огласки преступлений нациков до и во время СВО: кто и как убивал гражданских, прикрывался ими, показательно казнил военнопленных РФ, — рассказал Цеков.

По его словам, та демократия и свобода, о которой так много говорят на Украине последние 30 лет, превратилась в анархию и вседозволенность, в том числе для тех, кого судят и будут судить. Этим людям, по мнению сенатора, дали право распоряжаться человеческими жизнями без всяких оснований.

Большинство [украинских пленных] не являлись силовиками. Они переступили эту грань, вынося приговоры, заканчивавшиеся убийствами гражданских и военнопленных. <...> Зеленский боится, что трибунал вскроет множество фактов и они станут достоянием общественности не только в России, но и в других странах. Он не заботится о тех, кого будут судить, как и о призывниках, которых отлавливают и отправляют сразу без подготовки на передовую, — рассказал Цеков.

Ранее Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) может стать поводом для отказа Киева вести переговоры. По словам украинского лидера, реакция Киева на подобное судебное разбирательство с участием солдат ВСУ будет «однозначной». Он добавил, что это станет «последней чертой».