В Совфеде сочли, что суд в Гааге юридически признал Крым российским Косачев: решением по скифскому золоту суд в Гааге де-юре признал Крым российским

Фото: Совет Федерации

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в Telegram-канале, что Верховный суд Нидерландов в Гааге де-юре признал Крым российским. По словам сенатора об этом говорит тот факт, что инстанция обосновала отказ вернуть скифское золото крымским музеям тем, что полуостров вошел в состав России и, таким образом, юридически признал этот факт.

В обосновании своего решения Верховный суд Нидерландов признал факт вхождения Крыма в состав России! Юридически именно это обстоятельство стало решающим в данном деле, — написал он.

Косачев обратил внимание на то, что в рeшении суда указывается, что 6 марта 2014 года парламент Автономной Реcпублики Крым согласился «отделиться от государства Украина и присоединиться к Российской Федерации», а затем республика провeла референдум, по итогам которого вошла в состав Роcсии.

Далее по тексту суд отмечает: «В свете того факта, что музеем в настоящее время управляет другая (российская) организация, эта коллекция, таким образом, вышла из-под контроля государства Украина», — процитировал Косачев.

Коллекция была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с РФ. В августе того же года амстердамский музей решил не передавать коллекцию ни Украине, ни России до решения суда или достижения соглашения между сторонами.

9 июня Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине. Судебная инстанция отклонила кассационную жалобу крымских музеев о возврате экспонатов на полуостров.