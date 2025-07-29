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29 июля 2025 в 19:02

В Совфеде признали пробелы в защите персональных данных россиян

Сенатор Клишас назвал недостаточными меры по защите персональных данных россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Принятых мер по защите информационной инфраструктуры и персональных данных россиян оказалось недостаточно, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена совместно с правительством.

События последних дней говорят, что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы), оказалось явно недостаточно. Совместно с правительством продолжим работу над законодательными мерами в данной сфере, — отметил Клишас.

Ранее IT-эксперт Кирилл Левкин заявил, что аптечные сети «Неофарм» и «Столички» могут столкнуться со сливом персональных данных клиентов, если подтвердятся сообщения о хакерской атаке на их системы. По его словам, злоумышленникам станут доступны контактная информация и история заказов.

Депутат Госдумы Антон Немкин до этого сообщил, что зарубежные сервисы собирают личные данные пользователей, никак не предупреждая об этом. Он отметил, что для этого используются встроенные трекеры, куки и пиксели отслеживания.

Андрей Клишас
персональные данные
Россия
Совфед
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