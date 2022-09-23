В Совфеде предложили замораживать выплаты по кредитам для участников СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. В документе предлагается замораживать выплаты по таким кредитам на определенный срок или снижать их размер, сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

Законопроект закрепляет порядок предоставления заёмщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода, — гласит заявление

Согласно проекту, кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика о предоставлении льготного периода в течение не более пяти дней. Если он никак не отреагирует в 10-дневный срок, то льготный период будет установлен автоматически со дня направления требования или с указанной в нем даты.

В случае, если заемщик, участвующий в спецоперации, погибнет, его обязанности по кредитам будут прекращены. Это относится и к кредитным договорам лиц, находящихся на иждивении военнослужащего.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о кредитной амнистии рассматривается на правительственном уровне, но пока четкой позиции по этому вопросу нет. Он пояснил, что данный вопрос относится к финансовому сектору, поэтому «очень важно там все просчитать». В ЦБ России, в свою очередь, порекомендовали банкам разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан.