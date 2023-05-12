В Совфеде предложили усилить информирование россиян о ходе СВО Сенатор Джабаров предложил усилить информирование россиян о ходе спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ

Россияне не должны терять бдительность, пока на Украине ведется специальная военная операция, а ВСУ применяют запрещенные методы, в том числе организовывают теракты, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Парламентской газетой» сенатор предложил усилить информирование граждан о ходе СВО, в том числе в учебных учреждениях.

Надо об этом говорить, это должна знать молодежь. Пользоваться сетями, интернетом, проводить разъяснительную работу, чтобы они понимали, что ситуация, в которой сейчас живет страна, чревата опасностями и бдительность никому не помешает, — подчеркнул сенатор.

По словам Джабарова, безопасность сейчас является не только задачей органов ФСБ, а всех россиян. Информирование о ходе военных действий и ситуации в целом должно повысить ответственность людей. Сенатор добавил, что сейчас многие находятся в инфантильном состоянии и несерьезно относятся к происходящему.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее поддержал идею организации специальных военных сборов для военнообязанных россиян, не проходивших срочную службу. По его словам, на таких сборах граждане смогут получить военно-учетную специальность.