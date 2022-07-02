В Совфеде допустили высылку дипломатов Болгарии из Москвы Сенатор Клишас допустил возможность ответной высылки болгарских дипломатов из Москвы

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Андрей Клишас

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале прокомментировал дипломатический скандал с Болгарией. По его мнению, Софии будет проще пересмотреть свое решение о высылке российских дипломатов, если её представителям в Москве будет грозить аналогичная мера.

Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству (если оно ещё что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи, — написал он.

Некоторое время назад тогдашний премьер Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. По его словам, они подозреваются в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ.

Посольство России предъявило ультиматум правительству Болгарии из-за высылки 70 дипломатов. В нём отмечается, что российская сторона категорически отвергает все обвинения. Посольство ожидает, что МИД Болгарии отзовёт две ноты, которые содержат поимённый список сотрудников российских загранучреждений в республике.