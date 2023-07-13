В России запретили возить с собой более 10 пачек сигарет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме в третьем чтении принят законопроект, ограничивающий перемещение россиянами табачной продукции, сообщает «Российская газета». Теперь на территории страны позволено перемещать не более 200 сигарет. Аналогичный запрет распространяется на вейпы — при себе можно иметь не более 20 единиц.

Также установлены ограничения на объемы сигар (не более 50 штук). И нельзя перевозить более 250 граммов табака и более 50 миллилитров никотиносодержащей жидкости. Все поправки внесены в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».

Законопроект был внесен в ГД депутатами от «Единой России» и ЛДПР в октябре 2022 года.

Ранее глава интернациональной компании Philip Morris International Яцек Ольчак призвал установить дату, начиная с которой продажа сигарет будет запрещена. Он привел в пример действия правительства Великобритании, которое поставило цель прекратить продажи новых автомобилей на бензине и дизельном топливе к 2030 году. То же самое должно быть исполнено в отношении табака, считает бизнесмен.