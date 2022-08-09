В России с ноября заработают новые правила продажи электронных сигарет Маркировку электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей введут в РФ с 1 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей начнется в России с 1 ноября, следует из проекта постановления Минпромторга РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. В пояснительной записке говорится, что в адрес правительства и оператора системы электронной маркировки поступают многочисленные обращения о необходимости досрочного завершения соответствующего эксперимента, учитывая в том числе высокую долю контрафактной продукции в этой сфере.

Минпромторг России считает целесообразным поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки средствами идентификации указанной продукции с 1 ноября 2022 года, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года нелегальной продукцией были признаны более 99,9% всех проданных в России электронных сигарет и 68% жидкостей для их заправки. О высокой доле нелегального оборота свидетельствует и то, что на всем российском рынке работают лишь две компании по производству жидкостей, а легальных производителей самих электронных сигарет на рынке попросту нет.

В связи с этим производители никотиновых систем для вейпов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить сроки вступления обязательной маркировки электронных сигарет. Они предложили завершить тесты 1 ноября 2022 года и запустить обязательную маркировку этих товаров с 1 марта 2023 года.