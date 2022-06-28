Названа доля нелегальной продукции на рынке электронных сигарет «Известия»: почти 100% электронных сигарет на российском рынке признаны нелегальными

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Более 99,9% всех проданных в России электронных сигарет и 68% жидкостей для их заправки были признаны нелегальной продукцией по итогам 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. О высокой доле нелегального оборота свидетельствует и то, что на всем российском рынке работают лишь две компании по производству жидкостей, и отсутствие легальных производителей самих электронных сигарет.

В 2022 году доля добросовестных участников рынка может вырасти, однако нелегальная и контрафактная продукция остается одним из ключевых вопросов для отрасли, — говорится в исследовании ВШЭ.

В связи с этим производители никотиновых систем для электронных сигарет обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить сроки вступления обязательной маркировки электронных систем доставки никотина. Они предлагают завершить тест маркировки 1 ноября 2022 года и запустить обязательную маркировку таких товаров с 1 марта 2023 года.

Ранее в больницу Подмосковья был доставлен 13-летний школьник, у которого во рту взорвалась электронная сигарета. По одной из версий, причиной взрыва мог стать некачественный аккумулятор, тогда как следователи полагают, что сигарета могла оказаться миной-ловушкой. Сам пострадавший настаивает на том, что в сигарете, которую он нашел в почтовом ящике бабушки, была кустарная взрывчатка.