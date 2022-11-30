Эксперимент по курортному сбору продлили до 2025 года СФ продлил взимание курортного сбора до 2025 года, включив в него Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», передает ТАСС. Задачами эксперимента объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.

Эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях продлевается до 31 декабря 2024 года включительно, то есть на два года. В число таких регионов также будет включена федеральная территория «Сириус» (поселок, где находятся олимпийские объекты в Сочи). Он входит в Краснодарский край, который является участником эксперимента, но уточнение было необходимо после оформления нового статуса объекта.

Размер сбора составляет от 10 до 50 рублей в сутки, но не более 1,5% от стоимости поездки. Плательщиками курортного сбора являются туристы старше 18 лет, проживающие в объектах размещения (гостиницах, апартаментах, санаториях и пр.) более 24 часов.

Ранее в Сочи курортный сбор вырос в пять раз. С 1 января его сумма составляет 50 рублей в сутки. В администрации города увеличение сбора объяснили необходимостью повышения поступлений в бюджет, направляемых на благоустройство и ремонт туристической инфраструктуры.