Курортный сбор в Сочи вырос в пять раз

В Сочи курортный сбор вырос в пять раз. С 1 января его сумма составляет 50 рублей в сутки. В администрации города увеличение сбора объяснили необходимостью повышения поступлений в бюджет, направляемых на благоустройство и ремонт туристической инфраструктуры, сообщает ТАСС.

С 1 января 2022 года меняется сочинский курортный сбор. Поправки <...> предусматривают увеличение размера курортного сбора с 10 до 50 рублей в сутки, — цитирует агентство представителя администрации города-курорта.

Некоторое время назад стало известно, что курортный сбор вырастет и в других городах Краснодарского края. Соответствующее решение было принято заксобранием региона. Размер сбора увеличится втрое — с 10 до 30 рублей в сутки.

В Сочи пятикратное повышение сбора объясняют тем, что на долю города приходится около 40% туристического потока края. Поскольку город имеет самую высокую рекреационную и антропогенную нагрузку, он превосходит другие территории по объёмам восстановления курортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что власти Крыма отказались от идеи введения курортного сбора. В Министерстве туризма республики сочли, что наличие сбора повлечёт за собой значительные репутационные риски, а также риски перераспределения турпотока в «теневой» сектор средств размещения.