В России призвали усилить присутствие ВС РФ в мире Сенатор Бондарев: России необходимо усилить свое присутствие в странах ОДКБ

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Сенатор Виктор Бондарев в своем Telegram-канале заявил, что России надо усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Приднестровье из-за агрессивной политики Запада. Парламентарий напомнил, что во времена холодной войны СССР имел разветвленную сеть военных баз в Восточной Европе, в Юго-Восточной Азии (Вьетнам), а также на Кубе.

Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. Россия обязана усилить присутствие в государствах ОДКБ, — написал Бондарев.

В настоящее время помимо постсоветского пространства у России есть также военная база в Сирии.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что объединение сил ПВО России и Киргизии поможет защитить границу страны на тех направлениях, откуда могут прилететь беспилотники. По его словам, это важно, поскольку российские пограничники ушли из Киргизии и Таджикистана, где вовсю процветает наркотрафик. Также совместная система ПВО, которая очень хорошо себя показала в Белоруссии, должна будет прикрывать и российскую авиационную базу в Канте.