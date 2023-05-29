Военный эксперт раскрыл цель указа Путина про объединение ПВО с Киргизией Военный эксперт Дандыкин: объединение ПВО России и Киргизии поможет защитить границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединение сил ПВО России и Киргизии поможет защитить границу страны на тех направлениях, откуда могут прилететь беспилотники, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это важно, поскольку российские пограничники ушли из Киргизии и Таджикистана, где вовсю процветает наркотрафик.

Мы этим самым прикрываем внешнюю границу, те направления, откуда могут прилететь беспилотники. Это очень важно. Тем более что сейчас наши пограничники ушли из Киргизии и особенно из Таджикистана. Теперь наркотрафик буйным цветом идет. Совместная система ПВО, которая, кстати, очень хорошо себя показала в Белоруссии, очевидно должна будет прикрывать и нашу авиационную базу в Канте, — сообщил Дандыкин.

Он добавил, что возможности Киргизии в плане ПВО не очень большие, поэтому им могут передать какую-то технику, также надо будет обучать личный состав.

И там будут наши люди, — резюмировал Дандыкин.

29 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании объединенной системы противовоздушной обороны с Киргизией. Глава страны ратифицировал подписанное в августе 2022 года соглашение. Официальным представителем по этому вопросу в парламенте назначен замминистра обороны Николай Панков.