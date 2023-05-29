Путин подписал закон о создании объединенной системы ПВО с Киргизией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании объединенной системы противовоздушной обороны с Киргизией. Глава страны ратифицировал подписанное в августе 2022 года соглашение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, подписанное в городе Москве 16 августа 2022 года, — говорится в документе.

Ранее Путин одобрил соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Официальным представителем по этому вопросу в парламенте назначен замминистра обороны Николай Панков.

В конце марта сообщалось, что ОДКБ нaмеренa провести в 2023 году пять учений нa территории Белоруссии и маневры в Киргизии. В Киргизии миротворческие силы ОДКБ будут отрaбaтывaть зaдaчи постконфликтного урегулировaния в кризисной зоне.

Эти маневры под названием «Нерушимое братство — 2023», согласно прошлогодним планам ОДКБ, должны были пройти в Армении. Но эти планы перечеркнул премьер-министр республики Никол Пашинян, заявив, что российское военное присутствие в стране создает для нее угрозу.