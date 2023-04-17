Путин одобрил соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин одобрил соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Официальным представителем по этому вопросу в парламенте назначен замминистра обороны Николай Панков.

Назначить <...> Панкова Николая Александровича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ОДКБ нaмеренa провести в 2023 году пять учений нa территории Белоруссии и маневры в Киргизии. В Киргизии миротворческие силы ОДКБ будут отрaбaтывaть зaдaчи постконфликтного урегулировaния в кризисной зоне.

Эти маневры под названием «Нерушимое братство — 2023», согласно прошлогодним планам ОДКБ, должны были пройти в Армении. Но эти планы перечеркнул премьер-министр республики Никол Пашинян, заявив, что российское военное присутствие в стране создает для нее угрозу.