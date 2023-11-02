В России призвали не допустить применения Израилем белого фосфора Депутат Чепа: применение белого фосфора в Газе чревато тяжелыми последствиями

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Применение запрещенных видов оружия, в том числе снарядов с белым фосфором, недопустимо ни для Израиля, ни для любой другой страны, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, использование такого оружия, в частности, в секторе Газа, грозит тяжелыми последствиями для мирного населения.

На данный момент нет подтвержденных данных о том, что Израиль использовал снаряды с белым фосфором. Однако их применение абсолютно негуманно, тем более в зоне Газы, где проживает большое число гражданских лиц. Это вызывает тяжелые ожоги, очень тяжелые последствия, — подчеркнул парламентарий.

Он назвал применение такого оружия абсолютно негуманным и недопустимым с военной точки зрения. При этом политик напомнил, что Украина в свое время использовала снаряды с белым фосфором против Луганска и ДНР, однако мировая общественность оставила эти факты без внимания. По мнению депутата, такая позиция приводит к тому, что этому примеру начинают следовать другие страны.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал возможное применение израильской армией в секторе Газа снарядов с белым фосфором «средством для уничтожения всего живого». По словам эксперта, это вещество горит даже без доступа кислорода, его нельзя залить водой или засыпать землей.