«В России он нужен»: Вассерман о возможной депортации Панина Депутат ГД Вассерман: Панин нужен в России для получения наказания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

После того как актера Алексея Панина задержали в Эстонии из-за пьяного дебоша, стали появляться слухи о его возможной депортации. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что он нужен в России, но не как творческий деятель, а чтобы получить заслуженное наказание по открытым уголовным делам. По словам депутата, актер нарушает общественные нормы.

В России он, несомненно, нужен. Но не как актер — к нему накопилось множество вопросов по уголовной части. Он столько всякого успел наговорить и натворить, причем дело не только в политике, а еще и в хулиганстве. Его действия демонстративно направлены на нарушение общественных норм и против всего общества, — подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что наказать артиста важно — это станет посылом для других его коллег. Вассерман уверен, что, призвав к ответственности Панина, можно будет развеять популярное убеждение о безнаказанности творческих личностей.

Сотрудники полиции в Эстонии ранее задержали российского актера Алексея Панина после того, как он устроил дебош. Как сообщают Telegram-каналы, актер «ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле».