В России запретили суррогатное материнство для иностранцев Володин сообщил о запрете в России суррогатного материнства

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале о принятии закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. По его словам, это сможет предотвратить торговлю детьми и защитить их от злоумышленников, которые могут продавать их также на органы, а также от попадания детей в однополые семьи.

Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, — написал Володин.

Ранее сообщалось, что в Москве осужден фигурант уголовного дела о продаже иностранцам детей от суррогатных матерей. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. По делу проходят еще 10 обвиняемых, трое из которых находятся в международном розыске.

Госдума в ноябре приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и аудиокнигах. Пропаганду запретят в том числе и среди взрослых россиян. Авторами законодательной инициативы стали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также более 300 депутатов ГД. Закон был принят в третьем чтении единогласно.