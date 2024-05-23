Прогрессивная ставка НДФЛ обойдет стороной участников СВО Володин: прогрессивная ставка НДФЛ не коснется участников СВО

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Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основные параметры справедливой налоговой системы в стране должны быть зафиксированы до 2030 года. По его словам, ведомство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ. Силуанов пояснил, что это необходимо для создания конкурентоспособной налоговой системы в сравнении со странами-соседями. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что изменения не затронут участников боевых действий на Украине. Парламентские слушания транслировала пресс-служба Думы.

Прогрессивная шкала должна быть справедливой. <...> Давайте сразу скажем, что она не коснется дохода участников специальной военной операции, — заявил Володин

Глава Минфина РФ уточнил: дополнительные расходы от расширения прогрессии НДФЛ пойдут на решение социальных проблем. Также Силуанов добавил, что ведомство поддержит предложение Володина. По словам министра, бойцы — участники СВО нуждаются во внимании и поддержке.

Ранее Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что предприятия, которые отказались от «дробления бизнеса» и начали работать «вбелую», ждет налоговая амнистия. Министр добавил, сегодня у правительства РФ достаточно инструментов, чтобы предотвратить уход от налогов богатых налогоплательщиков.