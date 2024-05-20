Минфин пообещал налоговую амнистию бизнесу при выполнении одного условия Силуанов: за работу «в белую» предприятия ждет налоговая амнистия

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Предприятия, отказавшиеся от дробления бизнеса и начавшие работать «в белую», ждет налоговая амнистия, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, которые приводит «Интерфакс», сегодня у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками.

Одновременно будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать «в белую» и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что власти России вместе с профсоюзами и работодателями обсудят возможность освобождения от НДФЛ граждан с низкими доходами. Соответствующий пункт фигурирует в трехстороннем соглашении о планах на 2024–2026 годы. Документ был подписан в конце апреля. В нем утверждается, что в ближайшие три года в стране планируется проводить «эффективную налоговую политику» для борьбы с «социальным и экономическим неравенством».

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров до этого отметил важность подготовки налогоплательщиков и бюджетополучателей к грядущим изменениям с 1 января следующего года. Депутат напомнил, что глава государства поручил сделать налоговую систему справедливой и способной обеспечивать выполнение всех необходимых функций страны.