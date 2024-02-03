В Роскомнадзоре рассказали о ситуации с клипом на хит Ицыка Цыпера Роскомнадзор не получал решения судов о признании запрещенным клипа «Дымок»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Роскомнадзор не получал решения судов или уполномоченных органов государственной власти о признании запрещенным к распространению видеоклипа на песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Иных комментариев не последовало.

В отношении указанного материала Роскомнадзор не получал решения судов или уполномоченных органов государственной власти о признании его запрещенным к распространению на территории РФ, — говорится в заявлении.

Клип «Дымок» заблокировали к просмотру на платформе YouTube для российских пользователей. При попытке открыть ролик на экране видеохостинга появляется сообщение о том, что видео недоступно из-за требования государственных органов. На момент блокировки клип Цыпера посмотрели более 16 млн человек.

До этого с требованием запретить песню «Дымок» выступили представители движения «Ветераны России». Общественники усмотрели в композиции пропаганду употребления наркотиков и обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру. Известно также, что исполнитель песни по национальности является украинцем и часто посещал Киев и Одессу.