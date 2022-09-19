В правительстве России обсудили пять сценариев усиления санкций «Ведомости»: в правительстве России обсудили пять сценариев усиления западных санкций

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В правительстве прошло обсуждение возможных сценариев усиления санкционного давления со стороны Запада, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию, которое состоялось 30 августа. В перечень санкционных рисков вошли ограничения международной мобильности россиян, расширение перечня «недружественных» стран, усиление вторичных санкций, дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей, а также расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий.



Один из источников газеты пояснил, что под ограничением международной мобильности подразумевается не столько туризм, сколько трудности для бизнеса, науки, образования, гуманитарных обменов. Расширение перечня «недружественных» стран может предполагать попытки стран Запада привлечь к санкциям кого-либо из крупнейших азиатских партнеров, а также членов ЕАЭС. Вместе с тем источник отметил, что самые жесткие санкции уже были введены, поэтому принципиальных изменений от объявления новых не ждут.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг согласен с тем, что нарастание ограничений в отношении России является основным сценарием. Он предположил, что оно может стать ощутимым в первом квартале следующего года, после того как будут понятны последствия нефтяного эмбарго, а также после прохождения Европой отопительного сезона.



По его мнению, эффект от санкций будет зависеть от того, направлены ли ограничения на сдерживание импорта или сокращения экспорта. Главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков в свою очередь полагает, что эффект будет зависеть от степени чувствительности отраслей: те, что ориентированы на внутренний рынок, пройдут этот период с меньшими потерями, но экспортные сектора могут пострадать больше.

Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что

Вашингтон не исключает введения новых санкций в отношении России, а также модификации санкционных режимов с целью оказания негативного влияния на «экономику Путина». Таким образом он прокомментировал данные европейского доклада, которые говорят о том, что санкции оказались менее разрушительны для российской экономики, чем рассчитывали на Западе. Тем не менее, по словам Кирби, «его экономика сжимается», а санкции, в зависимости от их характера, могут занять некоторое время.