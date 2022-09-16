Белый дом пообещал новые санкции против России Белый дом допустил введение новых санкций в отношении России

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Белый дом

Вашингтон не исключает введения новых санкций в отношении России, а также модификации санкционных режимов с целью оказания негативного влияния на «экономику Путина». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Таким образом он ответил на европейский доклад о влиянии санкций на экономическую ситуацию в РФ.

Мы постоянно возвращаемся к санкциям, чтобы быть уверенными в том, что они оказывают желаемое влияние на господина Путина и его экономику. Мы никогда не исключали возможность введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима с тем, чтобы последствия для него были гораздо более затратны, — сказал Кирби.

Таким образом он прокомментировал данные европейского доклада, которые говорят о том, что санкции оказались менее разрушительны для российской экономики, чем на это рассчитывали на Западе. Тем не менее, по словам Кирби, «его экономика сжимается», санкции, в зависимости от их характера, могут занять некоторое время.

Это не то, что стрельба из пистолета с немедленным эффектом, пояснил представитель американской администрации.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать «экономический эгоизм» и незаконные санкции в отношении других стран. По его словам, примером тому может служить политика Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая оказывает содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем. Путин также указал на системные ошибки ведущих мировых экономик.