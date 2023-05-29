В Минэкономразвитии рассказали, как будут развивать малый бизнес Глава Минэкономразвития назвал четыре приоритета в развитии малого и среднего бизнеса

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Для качественных изменений малого и среднего бизнеса в России необходимо сконцентрировать усилия на четырех приоритетных направлениях. К такому выводу пришли в правительстве РФ после анализа действия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Приоритеты озвучил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию сектора, которое проводил премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова приводят «Ведомости».

Как отметил Решетников, первым приоритетом является поддержка начинающих предпринимателей и главной задачей тут можно назвать помощь в успешном преодолении первых двух лет после открытия бизнеса. Как объяснил министр, именно в это время закрывается около 50% стартапов.

Второй приоритет — помощь растущим малым и средним предприятиям (МСП) справиться с повышенной налоговой нагрузкой, усложненной отчетностью и вопросами взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

Третья задача — помощь в развитии МСП с приоритетными специализациями, в числе которых обрабатывающая промышленность, IT, малые технологические компании, туризм и ряд других. Им предлагается, в частности, выдавать льготные кредиты по ставке 2,5–4%.

Еще один приоритет в работе относиться к категории МСП+. Так обозначают юрлица, преодолевшие рубеж среднего бизнеса и продолжающие развиваться. При этом они теряют все льготы, полагающиеся субъектам МСП. По словам Решетникова, для данной категории следует разработать отдельные инструменты поддержки.

Ранее сообщалось, что период, в течение которого россияне и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства могут обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул, продлен до 31 декабря 2023 года. Нормы оформили как поправки законопроекта об увеличении максимального размера микрозайма для юрлиц и ИП с 5 млн до 7 млн рублей.