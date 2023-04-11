Кредитные каникулы для россиян продлили до конца года Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для граждан и МСП до 31 декабря 2023 года

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Период, в течение которого россияне и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства могут обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул, продлен до 31 декабря 2023 года. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Нормы оформили как поправки ко второму чтению законопроекта об увеличении максимального размера микрозайма для юрлиц и ИП с 5 млн до 7 млн рублей.

Поправки внес глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее парламентарий обещал, что в течение года будет доработан базовый закон о кредитных каникулах, который будет действовать постоянно. Депутаты не успели доработать его из-за согласования с каникулами, которые предоставили участникам спецоперации и их семьям, объяснял Аксаков.

Изначальный закон был принят на фоне пандемии в 2020 году, по нему кредитные каникулы действовали до 31 марта 2022 года. Норму о введении каникул по потребительским кредитам планировали сделать постоянной, законопроект об этом был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года, но депутаты не успели доработать инициативу. Также в парламенте планировали повысить максимальные размеры займов, по которым россияне вправе обращаться за предоставлением кредитных каникул.

1 марта ЦБ РФ сообщил, что с конца сентября 2022 года участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы на общую сумму 67,5 млрд рублей. Что касается остальных россиян, то только за январь 2023 года провели реструктуризацию кредитов на 31,4 млрд рублей. Кроме того, за тот же месяц предоставили отсрочки по кредитам для МСП на 56,7 млрд рублей.