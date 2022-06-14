В МИД России назвали условия признания правительства талибов Глава департамента МИД России Кабулов не исключает возможность признания правительства талибов

Москва может рассмотреть вопрос о признании правительства талибов (террористическая организация, деятельность в России запрещена), заявил в эфире Первого канала спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он отметил, что принятие этого решения зависит от деятельности талибов внутри страны, а также от их шагов по созданию этнополитически инклюзивной власти в Афганистане. Кабулов уточнил, что речь идет об участии в политической жизни страны представителей различных национальных меньшинств — хазарейцев, узбеков и других.

Перспективы признания талибов однозначно существуют, условия обозначены и президентом России, и министром иностранных дел. Первый шаг в этом направлении — этнополитически инклюзивная власть, — сказал Кабулов.

Он отметил, что в настоящее время для талибов данный шаг — это «психологический барьер», который нужно преодолеть.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что США и их союзники должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана после войны. По мнению главы РФ, Вашингтон должен помочь Афганистану в решении социально-экономических проблем.

По словам президента, Москва намерена продолжить совместную работу с Ашхабадом и другими партнерами с целью постконфликтного восстановления Афганистана. В рамках таких консультаций будут обсуждаться вопросы интеграции Кабула в региональные инфраструктурные и логистические проекты.