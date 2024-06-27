В МИД РФ заявили о приближающемся к точке невозврата Западе Рябков: действиями против России Запад приближает себя к точке невозврата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны своими действиями против России шаг за шагом приближаются к точке невозврата, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, ответ Москвы в таком случае будет не менее болезненным.

Но противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата. <...> Пусть они думают и сами решают, но эта внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью в итоге приведут к тому, что реакция с нашей стороны окажется гораздо более болезненной, — обратил внимание дипломат.

Рябков упомянул намерение Евросоюза передать замороженные активы РФ в фонды для дальнейшего спонсирования Украины. Как уточнил замглавы российского ведомства, подобные решения Запада «зашкаливают цинизмом».

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия расширила список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд в страну. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что на любые недружественные акции со стороны Запада будет дан должный ответ.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин указал, что утвержденный Европейским союзом 14-й пакет санкций против России не даст желаемого результата, он обречен на провал. За годы страна уже привыкла к попыткам предотвратить ее развитие во всех сферах жизни, констатировал политик.