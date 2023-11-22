В МИД РФ высказались о позиции Финляндии по ситуации на границе Захарова: Финляндия поставила РФ перед фактом решением закрыть КПП на границе

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Хельсинки не проводили с Москвой предварительных консультаций относительно закрытия пунктов пропуска на границе с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски решения ситуации по дипломатическим каналам ни к чему не привели. По ее словам, которые распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, финская сторона пытается переложить на Москву ответственность за свои действия.

Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы, — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Москва выразила протест послу Финляндии в ходе беседы, состоявшейся в МИД РФ 20 ноября. По ее словам, российская сторона категорически не согласна с утверждениями об осознанных действиях РФ по организации миграционных потоков.

Ранее Захарова заявила, что руководство Финляндии, обеспокоенное ситуацией на границе с Россией, должно было поручить своим пограничникам провести консультации с российскими коллегами. По ее словам, Москва готова к работе с Хельсинки для решения вопросов, возникших у финской стороны по ситуации на границе.