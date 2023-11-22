Захарова пояснила, что делать финнам в ситуации на границе с Россией Захарова заявила о готовности Москвы решать приграничные вопросы с Финляндией

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Руководство Финляндии, обеспокоенное ситуацией на границе с Россией, должно было поручить своим пограничникам провести консультации с российскими коллегами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По ее словам, Москва готова к работе с Хельсинки для решения вопросов, возникших у финской стороны по ситуации на границе.

Как нужно было бы поступить? Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение, — пояснила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ пообещала, что во время брифинга 22 ноября последуют подробности о происходящем на границе с Финляндией. Она выразила надежду, что к этому времени ситуация изменится.

18 ноября Финляндия закрыла четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Как поясняется, решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

В среду, 22 ноября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал ситуацию, сложившуюся на контрольно-пропускном пункте «Салла» на границе с Финляндией, гуманитарным кризисом. По его словам, в настоящее время на границе скопилось около 300 человек, которые уже не одни сутки ожидают прохода через границу.