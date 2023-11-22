Губернатор Мурманской области рассказал о ситуации на границе с Финляндией Губернатор Чибис назвал ситуацию на границе с Финляндией гуманитарным кризисом

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал гуманитарным кризисом ситуацию, сложившуюся на контрольно-пропускном пункте «Салла» на границе с Финляндией. По его словам, в настоящее время на границе скопилось около 300 человек, которые уже не одни сутки ожидают прохода через границу.

Как многие из вас уже знают, на границе с Финляндией в КПП «Салла» сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. Иностранные граждане не могут пересекать границу по финской стороне. <...> Около 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу, — написал Чибис в личном Telegram-канале.

Он отметил, что мурманские власти оказывают оставшимся на морозе людям всестороннюю поддержку. Для них были оборудованы пункты обогрева, где они могут погреться, поесть и выпить горячего чая. По словам Чибиса, в любой ситуации важно сохранять человеческое лицо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала в своем Telegram-канале, что 22 ноября в ходе брифинга последуют подробности о происходящем на границе с Финляндией. Она выразила надежду, что к этому времени ситуация изменится.

Ранее власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Они прекратили работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Позднее в Хельсинки заявили о готовности закрыть в ночь с 21 на 22 ноября оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Финские власти пояснили, что мера связана с неконтролируемым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.