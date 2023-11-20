Финляндия заявила о готовности полностью закрыть границу с Россией Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с РФ из-за потока беженцев

Фото: Kimmo Raisanen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финляндия готова закрыть в ночь с 21 на 22 ноября четыре оставшиеся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, сообщает издание IltaLehti со ссылкой на источники. Это связано с неконтролируемым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что финские военнослужащие прибыли на контрольно-пропускной пункт «Вартиус». Это связано с прибывающими на границу беженцами. По оценкам пограничников, за прошедшую ночь поступило свыше 60 запросов на предоставление убежища. При этом двое граждан незаконно пересекли границу и были задержаны. Позднее российские и финские пограничники начали переговоры по ситуации с беженцами на границе.

До этого стало известно, что Финляндия временно закрывала контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией. Решение связано с перегруженностью КПП. Работу возобновили утром 19 ноября. Власти Финляндии также решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Они прекратили свою работу 18 ноября.