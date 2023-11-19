Стало известно о переговорах русских и финских пограничников по беженцам На КПП «Вартиус» российские и финские пограничники начали переговоры по беженцам

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На контрольно-пропускном пункте «Вартиус» российские и финские пограничники начали переговоры по ситуации с беженцами на границе, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ. Отмечается, что часть из тех, кто пересек границу, не подавали прошение об убежище.

Издание добавляет, что в настоящее время проезд через КПП остается закрытым. По данным «Фонтанки», финская сторона пытается выяснить, как поступить с беженцами и хотят ли они въехать в страну.

Ранее сообщалось, что финские военнослужащие прибыли на контрольно-пропускной пункт «Вартиус». Это связано с прибывающими на границу беженцами. По оценкам пограничников, за прошедшую ночь поступило свыше 60 запросов на предоставление убежища. При этом двое граждан незаконно пересекли границу и были задержаны.

До этого стало известно, что Финляндия временно закрывала контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией. Решение связано с перегруженностью КПП. Работу возобновили утром 19 ноября. Власти Финляндии также решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Они прекратили свою работу 18 ноября.