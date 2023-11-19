Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией Погранслужба Финляндии: КПП Вартиус на границе с РФ закрыт из-за перегруженности

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией временно закрыт из-за перегруженности, сообщила пограничная служба Финляндии на своей странице в Twitter (X). При этом газета Iltalehti отмечает, что работа КПП возобновится утром 19 ноября.

КПП «Вартиус» перегружен. В настоящее время мы не рекомендуем пользоваться им для перехода через границу, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратили работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Кабмин страны допустил, что данное решение может быть изменено или отменено в случае изменения ситуации. В то же время стало известно, что Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией.

На сайте аdressit.com более восьми тысяч человек подписали петицию на имя властей Финляндии с призывом не закрывать КПП на границе с Россией. Документ, автором которого значится Петри Маттинен, был опубликован 16 ноября. Автор пояснил, что из-за запрета близкие родственники, проживающие по обе стороны границы, не смогут увидеться.