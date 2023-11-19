На границу с Россией прибыли финские военнослужащие Финские военные начали оказывать помощь пограничникам на КПП «Вартиус»

Фото: IMAGO/Hannu Huttu/www.imago-images/Global Look Press

КПП «Вартиус»

Финские военнослужащие прибыли на контрольно-пропускной пункт «Вартиус», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ. По их информации, военнослужащие оказывают помощь пограничникам, в том числе занимаются постройкой защитных заграждений. Это связано с прибывающими на границу беженцами.

По оценкам пограничников, за прошедшую ночь поступило свыше 60 запросов на предоставление убежища. При этом двое граждан незаконно пересекли границу и были задержаны. Согласно прогнозам, 19 ноября ожидается особо оживленный трафик. В очередь уже выстроились автомобили.

Ранее сообщалось, что Финляндия временно закрывала контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией. Решение связано с перегруженностью КПП. Работу возобновили утром 19 ноября.

Власти Финляндии также решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратили свою работу 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к восточной границе с просьбами о предоставлении убежища. По мнению властей страны, происходящее является «организованным явлением», в котором играет роль «иностранное государство».